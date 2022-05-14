Пожар у Криводанова локализован, трасса открыта для транспорта

По данным на 09:00 минут 14.05.2022 природный пожар в районе деревни Криводанова в Тюменском районе локализован.
В тушении задействована Авиалесоохрана. Угрозы населенному пункту нет.
Для окарауливания территории на месте остаются 2 единицы техники и 8 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Движение по автодороге Тюмень-Криводаново осуществляется в полном объёме, без ограничений.
Природный пожар в районе Криводанова действовал с 11 мая, его тушение осложнялось труднодоступностью мест и сильным порывистым ветром.
Областная прокуратура заявила о проведении проверки по факту пожара.
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