Из "Красной гвоздики" эвакуировали отдыхающих

126 отдыхающих сегодня вечером эвакуировали из Центра оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика", поблизости с которым действует лесной пожар.
Решение об эвакуации принято в связи с наличием угрозы возможного распространения пожара. Транспорт для эвакуации был подготовлен заранее.
"Отдыхающие и персонал "Красной гвоздики" вывезены из опасной зоны. Жители Тюмени отправились по домам, жители других территорий поехали в "Градостроитель", жители Тюменского района пока остаются в Мальковской школе, но тоже разъезжаются по родным", - сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.
В деревне Криводанова эвакуация жителей в настоящее время не проводится, жители предупреждены и готовы покинуть дома в случае угрозы. Дежурят спасатели. Пострадавших людей и зданий нет, пояснила обстановку Иванова.
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