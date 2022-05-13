Из "Красной гвоздики" эвакуировали отдыхающих

126 отдыхающих сегодня вечером эвакуировали из Центра оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика", поблизости с которым действует лесной пожар.

Решение об эвакуации принято в связи с наличием угрозы возможного распространения пожара. Транспорт для эвакуации был подготовлен заранее.

"Отдыхающие и персонал "Красной гвоздики" вывезены из опасной зоны. Жители Тюмени отправились по домам, жители других территорий поехали в "Градостроитель", жители Тюменского района пока остаются в Мальковской школе, но тоже разъезжаются по родным", - сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

В деревне Криводанова эвакуация жителей в настоящее время не проводится, жители предупреждены и готовы покинуть дома в случае угрозы. Дежурят спасатели. Пострадавших людей и зданий нет, пояснила обстановку Иванова.