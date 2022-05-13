Жителя Тобольска арестовали за украденный у курьера заказ

Молодой человек на улице Радищева в Тобольске ночью заказал доставку еды и алкоголя на 3 тыс. рублей, а когда курьер привезла пакет - решил просто отобрать у нее свой заказ, так как денег у него просто не было.

Как пояснили в полиции, когда приехал курьер, молодой человек сделал вид, что пытается оплатить заказ, но девушка поняла, что у клиента нет денег, и вернулась в машину. Подозреваемый спустился за курьером, взял с заднего сидения пакет со своим заказом, девушка пыталась остановить злоумышленника, но тот ее оттолкнул и убежал домой.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Свою вину он признал. По решению суда он заключен под стражу, уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 161 "Грабёж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

