В тюменском селе от пожара пострадал ФАП

От перешедшего с соседнего здания пожара пострадал фельшердско-акушерский пункт в селе Бачелино Ярковского района, жителям населенного пункта придется за медпомощью ездить в соседнюю деревню.

"В результате пожара в селе Бачелино пострадало здание, где располагался фельдшерско-акушерский пункт (пламя перекинулось на здание ФАПа с соседнего здания). ФАП был в деревянном исполнении, но отвечал всем требованиям пожарной безопасности: был оснащен автоматической пожарной системой, огнетушителями, в 2021 году была проведена замена электрической проводки, была выкошена трава", - сообщил Замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков.

Оказание медицинской помощи жителям в селе Бачелино временно планируется выездным методом из деревни Аксарино. В настоящий момент ведется поиск помещения, в котором медицинский работник будет оказывать помощь пациентам, заявили в информцентре регионального правительства.