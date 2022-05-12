Возле деревни Криводанова второй день борются с пожаром

Пожар в районе деревни Криводанова зафиксирован 11 мая. С этого времени проводится работа по его локализации и ликвидации, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

На ликвидации пожара задействованы силы и средства Тюменской Авиабазы, региональной противопожарной службы и Главного управления МЧС России по ТО. "Работы направлены на недопущение распространения огня на населенный пункт Пышма. Угрозы для жизни и здоровья населения на текущий момент нет", - сообщил Михнович.