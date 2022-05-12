В СНТ "Строитель-1" горели три дачи

В 16:16 поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: Тюмень, СНТ "Строитель-1", ул. Ягодная. На месте пожара работают сотрудники МЧС России в количестве 9 единиц техники и 27 человек личного состава. Горело 3 дачных дома и надворные постройки.

Пожарно-спасательные подразделения прилагали все усилия для скорейшей ликвидации пожара. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент пожар локализован.