В СНТ "Строитель-1" горели три дачи

17:44 12 мая 2022
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В 16:16 поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: Тюмень, СНТ "Строитель-1", ул. Ягодная. На месте пожара работают сотрудники МЧС России в количестве 9 единиц техники и 27 человек личного состава. Горело 3 дачных дома и надворные постройки.

Пожарно-спасательные подразделения прилагали все усилия для скорейшей ликвидации пожара. Сведений  о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент пожар локализован.

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