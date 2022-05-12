Иностранец от скуки занимался растлением юных девушек Ялуторовска

Молодой человек под ником Игорь Фоменко познакомился в "ВКонтакте" с девочками 12 и 13 лет, слал им порно и фото своих гениталий, получая в ответ видео и фото обнаженных собеседниц. Под псевдонимом скрывался 27-летний гражданин Таджикистана Саиджалол, за развращение несовершеннолетних суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима

Из материалов уголовного дела известно, что с 4 апреля по 5 мая 2021 года в "ВКонтакте" мужчина переписывался с 12-летней девушкой, а с третьей декады апреля с 13-летней девушкой. Полиции об этом стало известно, когда старший брат последней девушки обнаружил в телефоне сестры пикантную переписку и сообщил матери об ее "увлечениях"

"На следствии Саиджалол сознался в совершенных преступлениях и рассказал, что вечерами после работы ему было скучно. А чтобы развлечься, он установил на своем мобильном телефоне приложение социальной сети "ВКонтакте" для общения с девушками и зарегистрировался под псевдонимом, чтобы скрыть свое настоящее имя. В переписке он просил девушек присылать ему фотографии с оголенными частями тела и половых органов. А им отправлял видеоролики порнографического содержания. Действия в отношении потерпевших он совершал для удовлетворения своих половых потребностей", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Молодой человек извинился перед родителями потерпевших и до суда компенсировал причиненный моральный вред в одном случае на сумму в 50 000 рублей, а в другом — в 100 000 рублей.