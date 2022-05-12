365 жителей региона и должностных лиц привлечены к ответственности за нарушения пожарной безопасности

Органы государственного противопожарного надзора Тюменской области за нарушение правил пожарной безопасности привлекли к административной ответственности 365 жителей региона и должностных лиц. Выявлено 25 виновников возгораний, идет подготовка исковых заявлений в суды для взыскания расходов на тушение пожаров. Возбуждено 10 уголовных дел, сообщается на сайте правительства.

Губернатор Александр Моор поручил уполномоченным органам приложить максимум усилий для качественной подготовки материалов для передачи в суд.

"Как доложили коллеги из МЧС, причина 96% возгораний - неосторожное обращение с огнем. Часто за этой формулировкой скрывается обычный поджог. Уже заведено 10 уголовных дел. Дал поручение специалистам, несмотря на большую нагрузку, приложить максимальные усилия для качественной подготовки материалов для передачи в суд. Поджигатели должны ответить по всей строгости закона", - заявил в своем Telegram-канале глава региона.

Ситуация с природными пожарами в регионе обсуждалась накануне вечером на оперативном штабе. Было отмечено, что обстановка напряженная, на выходных возгорания тушили в 16 районах области. В Ишимском районе пришлось проводить эвакуацию населения.

Сотрудники лесной охраны, МВД и МЧС продолжают совместное патрулирование лесов для предотвращения возгораний, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.