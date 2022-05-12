Одиннадцать природных пожаров за сутки ликвидировали тюменские огнеборцы

09:15 12 мая 2022
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По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 12 мая в регионе действует 9 лесных пожаров, 6 из них локализовано.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых лесных пожаров,  ликвидировано 11 лесных пожаров на площади 671,4 га.

12-13 мая на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

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