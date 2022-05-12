Одиннадцать природных пожаров за сутки ликвидировали тюменские огнеборцы

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 12 мая в регионе действует 9 лесных пожаров, 6 из них локализовано.
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых лесных пожаров, ликвидировано 11 лесных пожаров на площади 671,4 га.
12-13 мая на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru