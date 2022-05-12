В Ишимском районе самая сложная обстановка с природными пожарами

Фото администрации Ишимского муниципального района

Ситуация с лесными и ландшафтными пожарами в Тюменской области напряженная, главное – не допустить гибели людей и минимизировать имущественный ущерб, заявил губернатор Александр Моор накануне на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с природными пожарами.

"По данным на вечер 11 мая, в регионе действовало 11 лесных пожаров, на их тушении были задействованы более 380 человек и 89 единиц техники, ликвидировано 7 пожаров. "В первые сутки после возникновения удается потушить 93 процента лесных пожаров", – доложил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

Работники Тюменской авиабазы охраны лесов занимались тушением 20 ландшафтных пожаров, 5 из них ликвидировано, еще 5 локализовано. Задействовано 362 человека и 148 единиц техники.

Наиболее сложная обстановка – в Ишимском районе. Из-за угрозы ландшафтного пожара были эвакуированы в районный центр 27 жителей одного из населенных пунктов и 47 людей с ограниченными возможностями здоровья, проходивших лечение в санатории "Ишимский". К тушению данного пожара приступил вертолет с водосливным устройством.

В Тюменском районе в результате природных пожаров пострадало жилье или имущество четырех семей.

"На этой неделе соберемся с главами районов, где из-за природных пожаров пострадали дома граждан. Каждый случай разберем индивидуально, найдем варианты, как помочь землякам. Полностью поддерживаю президента России Владимира Путина, который сказал, что нельзя оставить людей один на один с бедой", – заявил Александр Моор.

Причиной 61% лесных пожаров являются действия местного населения, 96% ландшафтных пожаров возникает в результате неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщил в докладе начальник регионального управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.

По данным на утро 12 мая в Ишимском районе продолжает действовать один ландшафтный пожар на площади 101 га у деревни Малиновка, лесной пожар у села Плешково ликвидирован, огнем пройдено более 8 га, сообщает администрация района.