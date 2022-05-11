Пожар в районе СНТ "Зеленый дол" у Велижанского тракта потушен

18:25 11 мая 2022
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ГКУ ТО "Противопожарная служба Тюменской области"

Работники противопожарной службы Тюменской области в составе оперативной группировки работали на тушении ландшафтного пожара в районе СНТ "Зеленый дол" на Велижанском тракте.

Пожар в районе Велижанского тракта возник 9 мая, на его тушении были задействованы силы МЧС, Противопожарной охраны региона, Авиалесоохраны, курсанты ТВВИКУ, привлекался Ми-8.  

"Работу усложняли теплая и сухая погода, сильный ветер до 18 м/с. Но несмотря на все обстоятельства, благодаря слаженной работе удалось предотвратить распространения пожара на жилые дома, граничащие с лесным массивом",  отмечают в информцентре правительства.

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В Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. Посещение лесов и разведение открытого огня запрещено.

Теги: пожары
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