В Тюменской области действует 11 лесных пожаров

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8утро 11 мая действуют 11 лесных пожаров, 5 из них локализованы, сообщает деплеса.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых лесных пожаров, ликвидировано 7 на площади 157,7 га.

C 11 по 13 мая на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность). Ранее МЧС предупредили о сильном ветре с порывами до 17 м/с.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим - посещение лесов, разведение открытого огня запрещены. Виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.