Ландшафтный пожар действует в пригороде Тюмени

Фото пресс-службы ГУ МЧС ТО

Ландшафтный пожар на Велижанском тракте в пригороде Тюмени возник 9 мая, на данный момент в его тушении участвуют сотрудники МЧС России, курсанты ТВВИКУ, работники областной противопожарной службы и авиалесоохраны, добровольной пожарной дружины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ТО.

"На пожаре задействовано 14 единиц основной и специальной техники, около 80 человек. Также работал вертолет Ми-8. Угроза населению отсутствует", - отметили в пресс-службе ведомства.

Вечером 9 мая сообщалось о горении травы и сухой растительности на площади в 20 га в районе оз. Липовое (Тюмень). На тушение пожара было задействовано 14 единиц техники и 43 человека от ГУ МЧС, вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Позже появилось уточнение: на Велижанском тракте вблизи СНТ "Якорь" и СНТ "Сирень" зафиксированы очаги горения травы.

Сегодня утром отмечалось, что работа по тушению ландшафтного пожара на Велижанском тракте продолжается, ее ведут сотрудники МЧС России, авиалесоохраны, вертолет Ми-8.