Под Тюменью локализован лесной пожар в районе озера Лебяжье

17:09 06 мая 2022
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Сотрудникам Тюменской авиабазы удалось локализовать лесной пожар в районе озера Лебяжье, который действует с 4 мая. Сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, продолжается окарауливание, сообщает департамент лесного комплекса ТО.

Для тушения пожара с воздуха 4-5 мая применялся вертолет Ми-8 с водосливным устройством. За два дня работы экипаж вертолета выполнил 95 сливов, сбросив на кромку пожара 285 тонн воды.

На тушении пожара работают 56 человек (52 от Тюменской авиабазы, 4 от МЧС), 28 единиц техники.

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