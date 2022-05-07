Под Тюменью локализован лесной пожар в районе озера Лебяжье

Сотрудникам Тюменской авиабазы удалось локализовать лесной пожар в районе озера Лебяжье, который действует с 4 мая. Сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, продолжается окарауливание, сообщает департамент лесного комплекса ТО.

Для тушения пожара с воздуха 4-5 мая применялся вертолет Ми-8 с водосливным устройством. За два дня работы экипаж вертолета выполнил 95 сливов, сбросив на кромку пожара 285 тонн воды.

На тушении пожара работают 56 человек (52 от Тюменской авиабазы, 4 от МЧС), 28 единиц техники.