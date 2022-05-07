Тюменская группировка МЧС отправилась в Курган для тушения природных пожаров

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области в составе 10 человек и 2 единиц техники отправилась в Курганскую область, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ.

Группировка направлена для оказания помощи в ликвидации действующих природных пожаров.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале сегодня сообщил, что в регионе очень сложная пожарная обстановка:

Ситуация очень сложная. Дождя нет. Погода сухая. Ветер шквалистый. Он не даёт работать авиации, разнося огонь из участков действующих лесных пожаров в труднодоступных местах, в сторону трассы, нескольких населённых пунктов и СНТ Белозерского и Кетовского округов. Люди и техника работают на предотвращение угроз. Вместе с тем прошу вас, будьте очень внимательны!!! Не разжигайте ничего! Останавливайте всех, кто пытается это делать.

По данным МЧС, в зоне риска три населенных пункта в Белозерском и Кетовском округах. В связи с действующим природным пожаром на территории Курганской области сегодня перекрыта федеральная автодорога Р-254 "Иртыш" (граница Кетовского МО и Белозерского района от моста через реку Ик до села Редькино), со стороны Тюменской области трасса тоже перекрыта.

На месте пожаров работают силы и средства областных ведомств, ГУ МЧС России по Курганской области, а также привлеченные по поручению губернатора Вадима Шумкова специалисты и техника из других регионов. Сегодня в регион прибывают ещё 100 парашютистов-десантников Авиалесоохраны Республики Коми и Республики Карелия, сообщается в Telegram-канале курганского правительства.