В Исетске снесло часть крыши со склада

Часть крыши площадью 570 кв. метров с торгово-складского здания сорвало ветром в селе Исетском. Погибших и пострадавших нет. Помощь подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области не требуется.
О сильном ветре, с порывами до 25 м/с, накануне жителей региона предупреждало ГУ МЧС по Тюменской области. Граждан просят соблюдать меры безопасности.
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