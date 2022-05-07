В Исетске снесло часть крыши со склада

Часть крыши площадью 570 кв. метров с торгово-складского здания сорвало ветром в селе Исетском. Погибших и пострадавших нет. Помощь подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области не требуется.

О сильном ветре, с порывами до 25 м/с, накануне жителей региона предупреждало ГУ МЧС по Тюменской области. Граждан просят соблюдать меры безопасности.