В Тюменском районе из-за сильного ветра возникли проблемы с электроснабжением

Аварийное отключение электричества произошло в нескольких населенных пунктах Тюменского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Из-за шквалистого ветра происходит перехлест проводов, обрывы проводов случаются из-за падающих веток или даже деревьев, как в п. Винзили на ул. Ленинградской", - говорится в сообщении.

На устранении аварий и восстановлении энергоснабжения работают бригады Россетей и СУЭНКО. Заявки оперативно подаются главами МО и обрабатываются диспетчерами компаний. В первую очередь, энергетики восстанавливают электроэнергию по линиям 10 КВт, далее - по 0,4 КВт.