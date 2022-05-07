В Тюменском районе из-за сильного ветра возникли проблемы с электроснабжением

Аварийное отключение электричества произошло в нескольких населенных пунктах Тюменского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Из-за шквалистого ветра происходит перехлест проводов, обрывы проводов случаются из-за падающих веток или даже деревьев, как в п. Винзили на ул. Ленинградской", - говорится в сообщении.
На устранении аварий и восстановлении энергоснабжения работают бригады Россетей и СУЭНКО. Заявки оперативно подаются главами МО и обрабатываются диспетчерами компаний. В первую очередь, энергетики восстанавливают электроэнергию по линиям 10 КВт, далее - по 0,4 КВт.
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