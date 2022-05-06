В Тюменской области действует 4 лесных пожара

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8 утра 6 мая, в регионе действует 4 лесных пожара, 1 из них локализован.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых лесных пожаров, ликвидировано 5 на площади 96,9 га, сообщает департамент лесного комплекса.
Большинство пожаров произошло из-за человеческого фактора. Так, по этой причине произошел лесной пожар в районе озера Лебяжье, где тушении огня вчера работали 59 сотрудников Тюменской авиабазы, 20 единиц техники. В среду и четверг был задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru