Пожилого тюменца подозревают в убийстве сожительницы из-за ревности

В Тюмени задержан 68-летний мужчина по подозрению в убийстве своей 49-летней сожительницы, причиной трагедии следователи называют ревность.

По версии следствия, 4 мая 2022 года подозреваемый, будучи пьяным в одной из комнат общежития по улице Республики в очередной раз приревновал свою 49-летнюю сожительницу. На фоне возникшего конфликта мужчина схватил со стола нож и нанес потерпевшей не менее 10 ударов в область тела и шеи. От полученных колото-резаных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе допроса сожитель убитой "полностью признал свою вину, пояснив следователю, что конфликт у него возник на почве ревности", сообщает СУ СК по ТО.