Жительница Тобольска лишилась водительских прав из-за массового ДТП

Суд Тобольска на год лишил права управления транспортом 45-летнюю жительницу Тобольска за то, что она покинула место массового ДТП, виновницей которого стала.

Вечером 2 мая в Тобольске на улице Аптекарской Hyundai въехал в стоящие Daewoo, Ravon и две "Лады". Обошлось без пострадавших. На месте ДТП остался номер лишь иномарки, водитель скрылся с места происшествия.

Установлено, что 44-летний владелец Hyundai лишён права управления транспортом за пьяное вождение, однако за рулем был не он. Сегодня ГИБДД сообщила, что утром в автоинспекцию обратилась его 45-летняя дама, которая пояснила, что муж на вахте, за рулем иномарки была она, а ДТП совершила, когда отвлеклась на звонок телефона. Испугавшись последствий, уехала, бросила машину в 2-3 километрах от места аварии и на такси вернулась домой.

Ранее водитель не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. На нее составлен административный материал за оставление места ДТП.