МЧС ведет проливку здания ТЦ в Ишиме

Сообщение о пожаре на крыше в ишимском ТРЦ "Гагаринский" поступило дежурному в 15:47, по прибытию было установлено, что горит кровля трёхэтажного здания размерами 120х40 м.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области работы по ликвидации пожара продолжаются, всего на месте пожара работает 63 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС 37 человек, 9 единиц.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
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