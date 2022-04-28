МЧС ведет проливку здания ТЦ в Ишиме

Сообщение о пожаре на крыше в ишимском ТРЦ "Гагаринский" поступило дежурному в 15:47, по прибытию было установлено, что горит кровля трёхэтажного здания размерами 120х40 м.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области работы по ликвидации пожара продолжаются, всего на месте пожара работает 63 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС 37 человек, 9 единиц.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.