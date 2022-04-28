Все посетители горящего в Ишиме ТВЦ эвакуированы

Все посетители из горящего ТЦ в Ишиме, по данным МЧС, эвакуированы, сообщили в администрации города.
"Все посетители из торгового центра, по данным МЧС, эвакуированы, их количество не уточняется", - сообщили изданию в пресс-службе горадминистрации.
Ранее сообщалось что на тушении задействовано не менее шести пожарных расчётов, автовышка, ситуацию осложняет сильный ветер, для подвоза воды привечены силы САХ, Водоканала.
Информации о пострадавших нет.
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