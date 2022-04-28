Пожар в ишимском ТВЦ пока не удается локализовать

17:04 28 апреля 2022
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Не менее шести пожарных расчётов ведут борьбу с огнём в здании ТВЦ на Гагарина, 64. Ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет. Продолжается локализация очага горения, сообщает администрация города. 

"Борьба с огнём продолжается. Для ликвидации очага возгорания прибыла автовышка", - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды техникой САХ, Водоканал. Причины пожара выясняются.

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