В Ишиме в торгово-выставочном центре возник пожар

О пожаре в ТВЦ "Гагаринский", который находится на площадях бывшей обувной фабрики в центре города произошел пожар.

"Пожар в Торгово-выставочном центре "Гагаринский". Пожарные ведут борьбу с пламенем, окутавшим помещение ТВЦ (частное имущество). Горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды техникой САХ, Водоканал. Причины пожара выясняются", - сообщает администрация города.