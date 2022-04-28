В Ишиме в торгово-выставочном центре возник пожар

О пожаре в ТВЦ "Гагаринский", который находится на площадях бывшей обувной фабрики в центре города произошел пожар.
"Пожар в Торгово-выставочном центре "Гагаринский". Пожарные ведут борьбу с пламенем, окутавшим помещение ТВЦ (частное имущество). Горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды техникой САХ, Водоканал. Причины пожара выясняются", - сообщает администрация города.
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