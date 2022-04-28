Тюменские пожарные спасли 6 человек из дома, где горела одна из квартир

Сообщение о пожаре в одной из квартир на 4-м этаже 5-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень, улица Д. Бедного, 104 поступило на пульт дежурного в 20:19. Благодаря оперативным и слаженным действиям тюменских огнеборцев из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено 6 человек, ещё 7 эвакуировано.
Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 45 кв.м. Причины и ущерб устанавливаются. В тушении пожара было задействовано 12 единиц техники, 37 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В администрации города пояснили, что специалисты УК обследуют дом, решается вопрос с подключением электроэнергии в соседних подъездах. Сотрудники городского департамента безопасности жизнедеятельности находятся на объекте и уже предложили жителям пострадавшей от огня квартиры заселиться временно в гостиницу.
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