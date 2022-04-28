Суд Тюмени обязал владельца участка открыть доступ к озеру Кривое

Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках надзорной проверки выявлен факт ограничения свободного доступа к озеру Кривое и его береговой полосе.
Установлено, что владелец земельного участка, находящегося вблизи с озером установил металлический забор в береговой полосе, чем ограничил свободный доступ к водоему.
Тюменский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать собственника земельного участка обеспечить свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе путем демонтажа ограждений. Центральным районным судом Тюмени исковые требования удовлетворены.
Решение суда в законную силу не вступило.
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