Суд Тюмени обязал владельца участка открыть доступ к озеру Кривое

Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках надзорной проверки выявлен факт ограничения свободного доступа к озеру Кривое и его береговой полосе.

Установлено, что владелец земельного участка, находящегося вблизи с озером установил металлический забор в береговой полосе, чем ограничил свободный доступ к водоему.

Тюменский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать собственника земельного участка обеспечить свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе путем демонтажа ограждений. Центральным районным судом Тюмени исковые требования удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.