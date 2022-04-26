Суд Тюмени приговорил мужчину к 13 годам тюрьмы за изнасилование 17-летней девушки

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор ранее судимому Султану А. 1994 года рождения по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. С учетом рецидива суд по совокупности совершенных преступлений на 13 лет отправил насильника в исправительную колонию строгого режима и на 1,5 года назначил ему ограничения в свободе.

Вечером 26 февраля 2020 года приятель Султана, с которым они вместе снимали жилье, привез девушку, он выпивала, курила, а когда знакомый уехал, осталась ночевать в квартире, а утром "Султан схватил ее за волосы, ударами по лицу сломил волю к сопротивлению и несколько раз изнасиловал". Оказалось, что девушке 17 лет, когда они пришла домой потрепанной с разбитыми в кровь губами мать заявила о преступлении в полицию.

В 2015 году обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и неуважение к суду, но освобожден в 2018 году условно-досрочно за примерное поведение.