Росгвардейцы уничтожили фугасные снаряды, найденные в тюменских деревнях

17:31 25 апреля 2022
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Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили два снаряда, обнаруженные местными жителями в Казанском и Тобольском районах.

Вблизи деревни Новопокровка Казанского района специалисты ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили 75-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии, а в деревне Тоболтура - 55-мм авиационный фугасный снаряд, предположительно 40-х годов прошлого столетия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

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