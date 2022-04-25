Росгвардейцы уничтожили фугасные снаряды, найденные в тюменских деревнях

Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили два снаряда, обнаруженные местными жителями в Казанском и Тобольском районах.

Вблизи деревни Новопокровка Казанского района специалисты ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили 75-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии, а в деревне Тоболтура - 55-мм авиационный фугасный снаряд, предположительно 40-х годов прошлого столетия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.