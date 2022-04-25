Водитель и пассажиры легкового автомобиля пострадали на трассе в Ялуторовском районе

17:18 25 апреля 2022
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"Датцун" и большегруз "Ман" с полуприцепом столкнулись на 59-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области, из-за ДТП частично ограничено движение.

Предварительно, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Травмированы водитель и три пассажира легкового автомобиля, они доставлены в больницу. По предварительным данным, два человека получили тяжелые травмы.

Движение по одной полосе закрыто. По другой полосе организовано реверсивное движение. Инспекторы ДПС регулируют движением вручную, обеспечивая проезд по федеральной трассе.
Обстоятельства выясняются. 

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