Причиной лесного пожара в Тюменском районе стал поджог

Умышленный поджог стал Причиной лесного пожара в Тюменском районе 24 апреля, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Территорию поджигали в нескольких местах за минерализованными полосами. Пожар локализован поздно вечером, ведутся работы по ликвидации. Угрозы распространения огня нет", - сообщил заместитель директора - начальник службы охраны лесов от пожаров ГБУ ТО "Тюменская авиабаза Павел Тютев.

На тушении пожара задействовано 17 человек и 3 единицы техники. Проводятся следственные мероприятия.

Если Вы заметили начинающийся пожар, сообщите по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру 112.