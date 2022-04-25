74 пьяных водителя задержаны в выходные в Тюменской области

За выходные дни и минувшую ночь сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 74 водителей в состоянии опьянения. ДТП с пострадавшими людьми с участием водителей в состоянии опьянения не зафиксировано, сообщает областная ГИБДД.

В числе задержанных есть те, кто ехали за очередной добавкой, решили прокатить девушек и даже спешащие на пасхальную службу в храм.

В Ялуторовске два друга задержаны этой ночью за пьяное вождение одного автомобиля. Друзья распивали спиртное в кафе. 21-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, на автомобиле "Иж Ода" въехал в ограждение кафе и ушел из машины. Вскоре его друг, 18-летний собственник машины увидел повреждения на автомобиле, и, как он пояснил, сотрудникам ГИБДД, решил отогнать его домой. Один из очевидцев сообщил о намечающейся поездке в полицию. На место незамедлительно прибыл наряд ДПС и задержал "Иж Оду" неподалеку от заведения. Показания алкотестера составили 0,72 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Оба молодых человека задержаны на 48 часов до суда. За управление транспортом в состоянии опьянения без водительского удостоверения им предстоит административный арест до 15 суток.