Рабочий погиб при проведении работ на тобольском "ЗапСибНефтехиме"

При выполнении ремонтных работ на установке пиролиз "ЗапСибНефтехима" произошел несчастный случай, в результате которого пострадали два сотрудника компании "ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ", работавших на объекте. Один из пострадавших погиб, один госпитализирован. Комиссия с участием надзорных органов и служб предприятия приступила к расследованию причин произошедшего, сообщи информцентре региона на ссылкой на пресс-службу ЗапСибНефтехима.

отмечается, что работы на установке велись в рамках ежегодного комплексного планово-предупредительного ремонта. Остальные производства нефтегазохимического комплекса продолжают работать в текущем режиме. Рисков для экологии и персонала нет.

Следком по факту гибели рабочего на производстве возбудил уголовное дело по признакам ч. 2 ст.216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"24 апреля 2022 года около 16 часов, во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия, произошло возгорание фильтра компрессора этилена. В результате произошедшего погиб один 33-летний работник, второй 37-летний сотрудник с множественными телесными повреждениями и ожогами доставлен в ОКБ №3", - сообщает СУСК.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность проведения работ.