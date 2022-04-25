На станции Войновка в Тюмени с рельсов сошли три вагона

09:58 25 апреля 2022
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Сход трёх грузовых вагонов произошел на ст. Войновка при выполнении маневровой работы днем 24 апреля, предварительная причина устанавливается, сообщает транспортная прокуратура.

"Пострадавших нет, повреждены механизм стрелочных переводов, а также 100 метров пути необщего пользования. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. С целью координации действий правоохранительных органов на место схода выехал транспортный прокурор", - сообщили в прокуратуре.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте  СК РФ также организовали проверку, после которой будет принято процессуальное решение. 

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