На станции Войновка в Тюмени с рельсов сошли три вагона

Сход трёх грузовых вагонов произошел на ст. Войновка при выполнении маневровой работы днем 24 апреля, предварительная причина устанавливается, сообщает транспортная прокуратура.
"Пострадавших нет, повреждены механизм стрелочных переводов, а также 100 метров пути необщего пользования. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. С целью координации действий правоохранительных органов на место схода выехал транспортный прокурор", - сообщили в прокуратуре.
Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения.
Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ также организовали проверку, после которой будет принято процессуальное решение.
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