Водитель в Заводоуковске сбил подростка на пешеходном переходе

18:13 21 апреля 2022
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36-летний водитель на автомобиле "Лада Калина" сбил 14-летнего школьника на пешеходном переходе на улице Заводской в Заводоуковске, сообщает ГИБДД ТО.

Мальчик с травмами доставлен в больницу, автоинспекторам предстоит выяснит обстоятельства ДТП. ПО словам водителя, он не заметил мальчика. " Сегодня он был трезв. В 2012-м году задерживался пьяным за рулем", - отмечают в ГИБДД. 

Теги: ДТП
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