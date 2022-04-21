Водитель в Заводоуковске сбил подростка на пешеходном переходе

36-летний водитель на автомобиле "Лада Калина" сбил 14-летнего школьника на пешеходном переходе на улице Заводской в Заводоуковске, сообщает ГИБДД ТО.
Мальчик с травмами доставлен в больницу, автоинспекторам предстоит выяснит обстоятельства ДТП. ПО словам водителя, он не заметил мальчика. " Сегодня он был трезв. В 2012-м году задерживался пьяным за рулем", - отмечают в ГИБДД.
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