Суд назначил жителю Ишима штраф в 600 тыс рублей за покупку и хранение суррогата

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Ишимский городской суд признал 55-летнего жителя Ишима виновным в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере и назначил подсудимому штраф в размере 600 тыс рублей в доход государства.

Следствием установлено, что мужчина незаконно приобрел в целях последующего сбыта более 3,6 тысяч немаркированных бутылок водки и коньяка, а также 98 канистр, объемом 10 литров, со спиртосодержащей жидкостью, на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

В январе 2021 года контрафактная продукция была изъята правоохранительными органами в Ишиме из гаражного бокса и автомобиля мужчины. Возбуждено уголовное дело.

Алкоголь по решению суда будет уничтожен.