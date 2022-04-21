Суд назначил жителю Ишима штраф в 600 тыс рублей за покупку и хранение суррогата

17:05 21 апреля 2022
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Фото - https://t.me/prokuraturatmo

Ишимский городской суд признал 55-летнего жителя Ишима виновным в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере и назначил подсудимому штраф в размере 600 тыс рублей в доход государства.

Следствием установлено, что мужчина незаконно приобрел в целях последующего сбыта более 3,6 тысяч немаркированных бутылок водки и коньяка, а также 98 канистр, объемом 10 литров, со спиртосодержащей жидкостью, на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, сообщает облпрокуратура. 

В январе 2021 года контрафактная продукция была изъята правоохранительными органами в Ишиме из гаражного бокса и автомобиля мужчины. Возбуждено уголовное дело. 

Алкоголь по решению суда будет уничтожен.

Теги: Ишим , контрафакт , продажа алкоголя , прокуратура , суд , уголовное дело , штрафы
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