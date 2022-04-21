Виновников природных пожаров выявили в Вагае и Голышманово

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Органами дознания Главного управления МЧС России по Тюменской области установлено два виновника ландшафтных пожаров в Вагайском районе и Голышмановском горокруге, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. районах.

В обоих случаях причиной пожара послужило проведение огневых работ в условиях особого противопожарного режима, который действует в регионе с 15 апреля.

"Виновники установлены и привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 000 рублей. Помимо принятых мер, в отношении виновников будут подготовлены и направлены судебные иски для возмещения затрат, связанных с тушением ландшафтных пожаров", - следует из сообщения.

В понедельник, 18 апреля, отмечалось, что выявлено семь виновников ландшафтных пожаров: двое в Викуловском районе, по одному в Заводоуковском горокруге, Бердюжском, Омутинском, Ишимском и Исетском районах, им выписаны штрафы до 4 тысяч рублей.

ЧТО касается виновников пожаров в деревне Глубокое, где сгорело пять жилых домов, они пока не установлены, но по факту пожара возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили изданию в пресс-службе МЧС ТО.