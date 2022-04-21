Сельская школа Тюменской области выплатит 50 тыс рублей за травму ученика на уроке физкультуры

Сладковская школа по иску прокурора района выплатит 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда семье ученика, который после толчка одноклассника на уроке физкультуры упал и сломал ключицу.

Мать пострадавшего обратилась В прокуратуру Сладковского района с просьбой помочь взыскать моральный вред обратилась мать пострадавшего школьника.

"Инцидент произошел 25 февраля 2022 года. На уроке физкультуры на лыжной базе учащийся толкнул одноклассника. От толчка несовершеннолетний покатился на лыжах со снежной канавы, не устояв, упал на снег и, ударившись плечом, получил закрытый перелом левой ключицы со смещением отломков. По заключению экспертов подростку причинен средней тяжести вред здоровью", - сообщает прокуратура.



Решение суда не вступило в законную силу.