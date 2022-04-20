Жительницу Тюмени обвиняют в убийстве соседа за оскорбление

42-летняя жительница Тюмени обвиняется в убийстве соседа, который оскорбил ее на лестничной площадке в марте этого года, сообщает СУСК по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь 20 марта 2022 года, на лестничной площадке в многоквартирном жилом доме на улице 30 лет Победы Тюмени между пьяными женщиной и мужчиной произошел конфликт. По словам обвиняемой, сосед оскорбил ее, женщина взяла нож и ударила обидчика в область шеи. От полученного ранения мужчина 1970 г.р. скончался на месте.

Следователем СК России женщине предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собрана достаточная доказательственная база в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.