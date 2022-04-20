ФСБ в четырех регионах УрФО задержала подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекла преступную деятельность 92 граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Операция проведена в 33 субъектах страны, в том числе в Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, выявлено 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает пресс-служба ФСБ.

В результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства в том числе пулеметы, автоматы пистолеты и винтовки, свыше 50 кг взрывчатых веществ, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов различного калибра, более 38000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.