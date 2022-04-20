Выпавший из окна ребенок в Тюмени находится в тяжелом состоянии

Полуторогодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в Тюмени 19 апреля, пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь в условиях детской анестезиологии-реанимации ОКБ 2 по поводу черепно-мозговых и скелетной травм. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии, на ИВЛ, сообщили изданию в региональном депздраве.

Происшествие случилось, когда ребенок находился в комнате с открытым окном один, в это время его родители, вместе с остальными родственниками и детьми также были в квартире. Предположительно, мальчик забрался на диван, а затем подоконник, после чего выпал из окна. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в СУСК.