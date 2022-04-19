Около 200 sim-карт в консервах выслали заключённому в Тюменской ИК

Консервные банки с начинкой в виде sim-карт посылкой отправил житель Тюмени одному из заключённых в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области, сообщает ФСИН.
Сотрудники учреждения при досмотре посылки обнаружили и изъяли 3 сотовых телефона и 183 сим-карты разных сотовых операторов. Они были спрятаны в консервных банках с гречневой и перловой кашей с говядиной.
Посылка на имя 42-летнего осуждённого на 18 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления отправлена жителем Тюмени.
По данному факту проводится служебная проверка.
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