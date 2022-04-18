Пьяный водитель в Тюмени сбил пешехода и въехал в эвакуатор

Пьяный 29-летний водитель в Тюмени накануне совершил два ДТП подряд. В 21:20 минут на Hyundai на ул. Юности, 1 он сбил на тротуаре 43-летнюю женщину и, не останавливаясь, уехал с места ДТП. Женщина с травмой таза доставлена в больницу.

С места ДТП он скрылся в своем дворе на улице Беловежской и начал менять колесо, которое порвал при заезде на тротуар. Местные жители, увидев неадекватного человека, попытались его задержать, он сел на автомобиль и в 21:35 совершил еще одну аварию - въехал на улице Беловежской, 12 в стоящий на парковке эвакуатор, в результате чего получил травмы лба и головы.

От прохождения освидетельствования на алкоголь водитель отказался, у него присутствовали признаки сильного алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления транспортом за пьяную езду в 2015 году, но права сдал в ГИБДД только 6 апреля 2021 года.

Автоинспектора по нарушениям составили административные материалы, за пьяное вождение он будет заведено уголовное дело. По факту ДТП проводятся проверки.