22 пьяных водителя за сутки выявили на тюменских дорогах

11:39 17 апреля 2022
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22 водителя в состоянии опьянения задержаны за минувшие сутки в Тюменской области. Один из них превысил скорость на федеральной трассе в день своего рождения более чем на 40 км/час.

На 115-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень сотрудники ГИБДД остановили за превышение скорости автомобиль "Рено". 36-летний житель Кургана, находившийся за рулем, был нетрезв. Показания алктестера составили 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель рассказал, что отмечал свой день рождения в Кургане на работе с коллегами, потом поехал в Тюмень к родственникам. 

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