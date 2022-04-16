Жители бердюжской деревни, где сгорели дома, получат матпомощь

Жильцы пяти сгоревших домов в деревне Глубокое получат по 50 тысяч на первоочередные нужды, а к осени власти их обеспечат новым жильем, соjбщил губернатор Александр Моор.

Глава региона встретился с жителями деревни и пообещал им, что в беде никто не останется.

"Всего в селе было 9 жилых домов, 4 из них отстояли, 5 – сгорело. В Глубокой постоянно проживали 17 человек. Дал поручение определиться с ущербом, а пока всем выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды", - сообщил губернатор.

Глава района Виктор Рейн получил поручение к осени восстановить жильё для погорельцев на их усмотрение – в деревне или в селе Бердюжье. "Сейчас на штабе рассмотрим произошедшее и определимся по дальнейшим действиям", - сообщил губернатор.