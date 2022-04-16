Моор проведет в Бердюжском районе заседание оперштаба из-за пожара в деревне Глубокое

Губернатор прибыл в Бердюжский район в связи с пожаром в деревне Глубокое, где в субботу от огня пострадало несколько жилых домов и нежилые строения, сообщили в правительстве области.

"Пострадавших и погибших среди населения нет. Предварительная причина пожара уточняется. По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании в четырех нежилых домах поступило в 12:55. В 13:32 сотрудники пожарно-спасательного подразделения локализовали пожар, а в 14:20 ликвидировали открытое горение", - сообщает информцентр правительства.

О ситуации в д. Глубокое губернатор доложил полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву.

На данный момент ситуация находится на контроле у полпреда, губернатора и прокурора Тюменской области.

Глава области сейчас проводит осмотр места пожара. По окончанию осмотра губернатор проведёт в с.Бердюжье заседание оперативного штаба. Будут рассмотрены вопросы по ликвидации последствий пожара и оказания помощи людям.