Пять домов в Бердюжском районе пострадали от пришедшего с полей пожара

В связи с переходом огня с полей в деревне Глубокое Бердюжского района 16 апреля произошло возгорание пяти жилых домов, прокуратура ведет проверку обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.



Сообщается, что жильцы домов не пострадали. В целях координации противопожарных служб и следственных органов на место происшествия выехал прокурор Бердюжского района Евгений Беляев.



"По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских прокурором Бердюжского района организована проверка действий органов местного самоуправления при подготовке к пожароопасному сезону, обследование пострадавших домов, установление причин пожара и виновных лиц. Прокуратура Тюменской области также взяла на контроль организацию временного размещения пострадавших", - говорится в сообщении.



В воскресенье, 17 апреля, с 10:00 до 14:00 в Бердюжском ДК прокурор района проведет прием граждан, чьи дома пострадали от огня.



Учитывая особый противопожарный режим, увеличение количества ландшафтных пожаров, которые могут повлечь причинение ущерба, в прокуратуре Тюменской области открыты телефоны горячей линии 8 (3452) 27-04-60 и 27-04-43 для оперативного взаимодействия при работе с пострадавшими.



Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.