Жительница Увата на автомойке в Тобольске напала с битой на другую женщину

Тобольский городской суд принял уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Уватского района Елены Лонкиной, по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести ( п.3 ч. 2 ст. 112 УК РФ).

По версии следствия, вечером 1 марта этого года, Елена на автомойке города Тобольска поссорилась с другой женщиной и битой нанесла ей два удара. В результате чего пострадавшая получила оскольчатый перелом левой руки.

В ближайшее время уголовное дело будет назначено к слушанию, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.