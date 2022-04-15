Водитель "ГАЗели" без прав пытался откупиться от ГИБДД взяткой

Водитель автомобиля "Газель" на улице 50 лет Октября в Тюмени пытался откупиться от штрафа взяткой инспекторам полка ДПС ГИБДД, которые выяснили, что у сидящего за рулем авто 30-летнего гражданина одного из сопредельных государств нет ни российского, ни национального водительского удостоверения.

"Чтобы автоинспекторы не привлекли его к административной ответственности, водитель положил на сиденье 2 тысячи рублей, несмотря на предупреждения об ответственности за дачу взятки. Автомобиль помещен на спецстоянку, водитель доставлен в отдел полиции. Факт дачи взятки задокументирован в установленном порядке. Материал направлен в Следственный комитет", - сообщили в Гоасвтоинспекции.