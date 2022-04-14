Суд отправил тюменца в изолятор за националистические выкрики в кафе

17:48 13 апреля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Центральный районный суд Тюмени признал Даниила Б виновным в публичных действиях, направленных на пропаганду националистических организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) и отправил его в изолятор на 14 суток, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

9 апреля в 2 часа ночи 25-летний посетитель "Макдоналдса"  выкрикивал приветствия признанных экстремистскими и запрещённых на территории РФ организаций УНА-УНСО и "Правый сектор". Это привело к массовой драке и вызову наряда полиции, рассказали изданию в пресс-службе суда.

Постановление суда еще не вступило в законную силу, отметили в суде. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2022