Суд отправил тюменца в изолятор за националистические выкрики в кафе

Центральный районный суд Тюмени признал Даниила Б виновным в публичных действиях, направленных на пропаганду националистических организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) и отправил его в изолятор на 14 суток, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

9 апреля в 2 часа ночи 25-летний посетитель "Макдоналдса" выкрикивал приветствия признанных экстремистскими и запрещённых на территории РФ организаций УНА-УНСО и "Правый сектор". Это привело к массовой драке и вызову наряда полиции, рассказали изданию в пресс-службе суда.

Постановление суда еще не вступило в законную силу, отметили в суде.