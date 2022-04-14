Суд отправил тюменца в изолятор за националистические выкрики в кафе

Центральный районный суд Тюмени признал Даниила Б виновным в публичных действиях, направленных на пропаганду националистических организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) и отправил его в изолятор на 14 суток, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.
9 апреля в 2 часа ночи 25-летний посетитель "Макдоналдса" выкрикивал приветствия признанных экстремистскими и запрещённых на территории РФ организаций УНА-УНСО и "Правый сектор". Это привело к массовой драке и вызову наряда полиции, рассказали изданию в пресс-службе суда.
Постановление суда еще не вступило в законную силу, отметили в суде.
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