Тюменца арестовали на два месяца по делу о ДТП с погибшими подростками

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Калининский суд Тюмени отправил в СИЗО водителя Mazda, который обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли два подростка и трое травмировались, сообщает объединенная пресс-служба судебной система Тюменской области.

ДТП произошло ночью 9 апреля, водитель иномарки не пропустил "Жигули", в которой ехали пять подростков, от удара машину отбросило на опору освещения и дорожный знак, 14-летний пассажир скончался на месте, 17-летний водитель умер в больнице, два 15-летних и 18-летний пассажир были госпитализированы, старший из всех позже был отпущен домой. Отсечаетсся, что ы момент ДТП мужчины был трезв.

"Калининский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Тимофееву, 1980 года рождения. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст.264 УК РФ). По решению суда Тимофеев будет находиться в СИЗО по 8 июня 2022 года", - следует из сообщения пресс-службы суда.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин поручил тюменским коллегам расследовать дело о ДТП и доложить о результатах, ход расследования на контроле в центральном аппарате СК России.

В пресс-службе тюменского следкома сообщили, что проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств преступления, допрошены несколько десятков свидетелей и очевидцев происшествия, проведен обыск по месту жительства водителя Mazda.